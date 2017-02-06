بدأت "سامسونغ" بنشر اعلان تشويقي عن جهاز لوحي جديد ستكشف عنه 26 الشهر الجاري، ضمن فعاليات مؤتمر برشلونة MWC للعام 2017.

وبحسب Theverge، فإن التوقعات تشير إلى جهاز Galaxy Tab S3، الذي سيكون بحجم شاشة 9.6 أنش، مع دقة وضوح 2048 في 1536 بيكسل.



ووفقاً للتوقعات، فإن اللوحي Tab S3 قادم مع رقاقة معالج سناب دراغون 820، ومزود بذاكرة عشوائية 44 غغيا بايت رام.

وبدورها، لم تقدم "سامسونغ" تفاصيلاً دقيقة حول الجهاز المرتقب الإعلان عنه ولا حتى اسمه أو أي من مواصفاته.