أتاحت "انستغرام" ميزة مشاركة مجموعة من الصور دفعة واحدة كميزة جديدة مازالت قيد الاختبار في الإصدار 10.7.0 لمنصة "آندوريد".

وبحسب phonearena، فإن تطبيق "انستغرام" سيتيح بعد انتهاء المرحلة التجريبية، إمكانية مشاركة حتى 10 صور دفعة واحدة، مع إمكانية تطبيق الفلاتر على الصور وتحميل الصور كألبوم يمكن حجبه في "تايم لاين" المستخدم.



وحالياً، توفر "انستغرام" الميزة لعملائها من المعلنين، إلا أنها تستهدف نشر وتوسيع هذه الميزة لتشمل كافة مستخدمي التطبيق لاحقاً.