سجلت "آبل" براءة اختراع جديدة حول سيجارة الكترونية، تستخدم درجات الحرارة العالية لعلية التبخير.

ووفقاً لـ "ديلي ميل"، فإن الجهاز الجديد يمكن أن يستخدم العينات الصلبة أو المواد الكيميائية السائلة، ما يشير إلى إمكانية استخدام "سيجارة آبل" في تدخين المخدرات.

وسيجارة "آبل" قادمة بشكل اسطواني ومزودة بمنفذ حراري له غطاء، ويمكن أن تأتي المادة القابلة للاحتراق، على شكل صلب، أو مواد كيميائية سائلة.

ويستطيع المستخدم فتح الجزء العلوي من جسم السيجارة الإلكترونية وإضافة المادة داخل المنطقة المحددة لتسخينها من أجل استخدام الجهاز.

وبما أن "آبل" استطاعت تسجيل فكرتها ضمن ملف براءات الاختراع في ولاية كاليفورنيا، فهذا يعني أن الابتكار قانوني رغم امكانية استخدامه بتعاطي المخدرات.

ومؤخراً، انتشرت أنباء عن تسجيل "آبل" براءة اختراع بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، لـجهاز "مبخار" يحول السوائل إلى بخار، مادفع الخبراء لتوقع نية "آبل" في التركيز على مجال المنازل الذكية.