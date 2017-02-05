أنقذ خفر السواحل الليبي، يوم الأحد، أكثر من 120 مهاجرا قبالة سواحل طرابلس، كانوا على متن زورق مطاطي نفذ وقوده.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) عن ضباط في خفر السواحل الليبي طلب عدم ذكر اسمه قوله، إن المهاجرين انطلقوا الجمعة من شواطئ صبراتة على بعد 70 كلم غرب طرابلس سعيا للوصول الى اوروبا على متن زورق مطاطي نفد وقوده.

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وعثرت دورية خفر السواحل على المهاجرين التائهين، في وقت مبكر الاحد، على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق طرابيلس، ثم اقتادتهم الى مرفأ شرق العاصمة، بحسب الضابط، الذي بين أن المهاجرين ينتمون لجنسيات افريقية، وبينهم عشر نساء وخمسة اطفال، أحدهم رضيع.

وكانت البحرية الليبية اعلنت السبت انها اعترضت خلال يومين اكثر من 400 مهاجر كانوا يحاولون الوصول الى ايطاليا انطلاقا من صبراتة التي اصبحت في الاشهر الاخيرة مركزا لمهربي المهاجرين في الغرب الليبي.

وأعلنت الأمم المتحدة إن حوالى 230 شخصاً لقوا مصرعهم او فقدوا في كانون الثاني قبالة الشواطئ الليبية.

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