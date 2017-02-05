خطف مانشستر سيتي فوزا قاتلا بهدفين مقابل هدف أمام ضيفه سوانزي سيتي الاحد على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

استفاد مانشستر سيتي من الخسارة التي تعرض لها السبت كلّ من أرسنال وليفربول لشق طريقه إلى المركز الثالث، بتغلبه على ضيفه سوانسي سيتي بصعوبة 2-1.



ويدين سيتي بفوزه إلى الوافد الجديد البرازيلي غابرييل جيسوس الذي سجل الهدفين، ثانيهما في الوقت بدل الضائع حين كان الفريقان في طريقهما إلى التعادل.



وأصبح فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن تشيلسي المتصدر ونقطة عن توتنهام الثاني، مستفيداً من خسارة أرسنال أمام جاره تشيلسي (1-3) وليفربول أمام هال سيتي (صفر-2) السبت.



واستهل سيتي اللقاء بشكل مثالي إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 11 عبر غابرييل جيسوس الذي سقطت الكرة أمامه إثر مجهود فردي مميز للإسباني دافيد سيلفا على الجهة اليسرى وتمريرة موجهة نحو رحيم ستيرلينغ، إلا أن الدفاع اعترضها لتصل إلى لاعب بالميراس السابق الذي سددها مباشرة في الشباك.



ثم فشل سيتي في الاستفادة من الدفع المعنوي لتعزيز تقدمه فدفع الثمن في نهاية المطاف لأن سوانسي أدرك التعادل في الدقيقة 81 عبر الأيسلندي غيلفي سيغوردسون الذي وصلته الكرة عند مشارف المنطقة، فأطلقها أرضية إلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو.



واحتكم بعدها غوارديولا إلى الهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي دخل بدلاً من ستيرلينغ (83) إلا أنّ شيئاً لم يتغير حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما لعب دافيد سيلفا كرة عرضية من الجهة اليمنى هذه المرة، فارتقى لها غابرييل جيسوس وحولها برأسه في جسد الحارس لوكاس فابيانسكي لكن اللاعب البرازيلي كان في المكان المناسبة لمتابعها في الشباك الخالية.



وهذا الهدف الثالث للاعب البرازيلي البالغ من العمر 19 عاماً في ثاني مباراة له أساسياً في الفريق.