قالت وسائل إعلام صينية، يوم الأحد، إن 18 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب شخصين، إثر حريق نشب في قاعة للتدليك شرق البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إن الحريق اندلع بعد الظهر في صالة لتدليك الأقدام في تيانتاي في إقليم تشجيانغ الساحلي شرق البلاد.

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وذكر التلفزيون الرسمي أن 18 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويعد اندلاع الحرائق المميتة أمر شائع في الصين التي تتسم فيها معايير السلامة بالتراخي وغالبا ما تكون مخارج الحريق في المباني مغلقة.

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