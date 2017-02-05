عمّق أوغسبورغ جراح ضيفه فيردر بريمن بفوزه القاتل عليه 3-2 الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين أوغسبورغ بفوزه الثاني توالياً ونقطته العاشرة من مبارياته الخمس الأخيرة الى الباراغوياني راوول بوباديا الذي سجّل الهدف الحاسم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



وكان بريمن يستحق على الأقل الخروج بنقطة التعادل بعدما تقدم على مضيفه مرتين عبر التشيكي ثيودور جيبري سيلاسي (26) وماكس كروزه (65 من ركلة جزاء)، الا أن أوغسبورغ لم يستسلم وأدرك التعادل مرتين بفضل الفرنسي جوناتان شميد (28) والكوري الجنوبي كو جا-شيول (79) قبل أن يخطف الفوز في الوقت القاتل عبر بوباديا.



ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد بريمن عند 16 في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف فقط عن هامبورغ السادس عشر، بعد تلقيه هزيمته الثالثة توالياً وحصوله على نقطتين فقط من المراحل الخمس الأخيرة.