قالت وكالة (أعماق) المقربة من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) يوم الأحد، إن مقاتلات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، قصفت مدينة الطبقة الواقعة تحت سيطرة التنظيم والقريبة من سد الفرات شمال سوريا.

وقالت الوكالة إن أربع غارات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي، استهدفت مدينة الطبقة الواقعة غربي الرقة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وأظهر تسجيل مصور نشرته (أعماق) أضرارا بالغة لحقت بمركز تجاري في المدينة لكن دون ذكر وقوع قتلى أو مصابين.

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية" أعلنت يوم السبت عن بدء مرحلة جديدة من عملية "غضب الفرات" ضد تنظيم "داعش" في مدينة الرقة شمال سوريا، بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمت مساعدتهم عسكريا وتزويدهم بالسلاح من قبل التحالف الدولي.

وجاء ذلك بعد أيام من اعلان مصدر عسكري كردي لوكالة (رويترز) بأن المرحلة المقبلة من الحملة العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) تهدف إلى "عزل مدينة الرقة نهائيا وقطع الطريق بينها وبين مناطق يسيطر عليها التنظيم في دير الزور جنوبا".

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية" بدأت في 5 تشرين الثاني حملة "غضب الفرات" لطرد تنظيم "داعش" من الرقة وتمكنت من إحراز تقدم كبير في ريف الرقة الشمالي.

وتتعرض المدينة والمناطق المحيطة بها الى غارات جوية يشنها طيران التحالف الدولي,تزامناً مع تنفيذ الطيران الروسي، الحليف الابرز للجيش النظامي، ضربات جوية عليها احيانا.

سيريانيوز