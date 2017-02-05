أفاد مصدر مطلع، يوم الأحد، أن الأردن ستشارك في محادثات أستانا الفنية حول سوريا إلى جانب خبراء من روسيا وتركيا وإيران ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن المصدر الذي لم تسمه قوله، إن "الأردن سيشارك في الجلسة الأولى مع الدول المشاركة في المحادثات".

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وكانت كازاخستان أعلنت عن بدء توافد ممثلي الدول المشاركة في اجتماعات أستانا حول سوريا المزمعة الاثنين 6 شباط،

وكانت كل من روسيا وايران وتركيا, توصلت الى اتفاق حول تشكيل آلية ثلاثية مشتركة، لتأمين مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا, وذلك في أعقاب مشاورات استانا.

وعقدت مفاوضات سلام سورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة استانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة والتي تم الإعلان عن تأجيلها الى 20 شباط الحالي بعد أن كانت مقررة في الثامن منه.