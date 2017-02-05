لم يفوّت مانشستر يونايتد فرصة المنافسة الجدية على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا عندما فاز على مضيفه ليستر سيتي حامل اللقب بثلاثية بيضاء.

ومع أن مانشستر يونايتد بقي في المركز السادس (45 نقطة) إلا أنّه قلّص الفارق مع ليفربول الخامس إلى نقطة وحيدة ومع أرسنال الرابع إلى نقطتين.



وتناوب كلّ من الأرميني مخيتاريان والسويدي إبراهيموفيتش والإسباني خوان ماتا على تسجيل اهداف يونايتد (42 و44 و49)، مثبتين لمدربهم البرتغالي جوزيه مورينيو أنّ الرعونة أمام المرمى التي انتقدها منذ أيام باتت من الماضي.