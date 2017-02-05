مُني نادي ميلان بخسارته الثالثة توالياً في الدوري الإيطالي، بسقوطه الأحد أمام ضيفه سمبدوريا صفر-1 في المرحلة الثالثة والعشرين، ما وجّه ضربة لآماله بالمشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وبقي ميلان بهذه الخسارة ثامن الترتيب بـ 37 نقطة، بفارق 14 نقطة عن يوفنتوس المتصدر الذي لديه مباراتين إضافيتين، إحداهما الأحد أمام غريم ميلان في المدينة، إنتر.



كما أنّ ميلان يبتعد بفارق عشر نقاط عن روما الذي يحتل المركز الثالث، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، والذي لديه فرصة توسيع الفارق عندما يلتقي فيورنتينا الثلاثاء.



وأحرز سمبدوريا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 بركلة جزاء انبرى لها الكولومبي لويس مورييل وأودعها في شباك الحارس جيانلويجي دوناروما، بعد خطأ من الأرجنتيني الأصل غابريال باليتا على فابيو كوالياريلا.



وهو الفوز الأول لسمبدوريا على ميلان منذ 2012. وبعد فوزه الأسبوع الماضي على روما 3-2، بات النادي حالياً في المركز العاشر، برصيد 30 نقطة.



وصعد لاتسيو مؤقتاً إلى المركز الرابع بسحقه مضيفه بيسكارا 6-2 في مباراة فرض فيها مهاجمه ماركو بارولو نفسه نجماً بتسجيله رباعية في الدقائق 10 و14 و49 و77، وأضاف السنغالي بالده دياو كيتا (57) وتشيرو إيموبيلي (69) الهدفين الآخرين، فيما كان هدفا بيسكارا من نصيب الليبي أحمد بن علي (29) والأوروغواياني غاستون بروغمان (41).



وتغلب أتالانتا على كالياري بهدفين سجّلهما الأرجنتيني أليخاندرو غوميز (4 و17)، وساسوولو على جنوى بهدف حمل توقيع لورنزو بيليغريني (26).



وتعادل إمبولي مع تورينو 1-1، كما تعادل كييفو فيرونا مع أودينيزي سلبياً (0-0).



وفي حوار أسفل الترتيب، سجّل باليرمو فوزاً ثميناً على حساب ضيفه كروتوني بهدف نظيف حمل توقيع إيليا نستوروفسكي (27)، مع العلم أنّ الضيوف لعبوا منقوصين بعد طرد لاعبهم لورنزو كريستيغ بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية (69).



وبهذا الفوز، صعد باليرمو إلى المركز الثامن عشر بـ 14 نقطة وذلك على حساب كروتوني الذي تجمّد رصيده عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.