أهدر نادي إشبيلية الأحد فرصة الاقتراب من المتصدر ريال مدريد، بعدما أضاع لاعبه الفرنسي سمير نصري ركلة جزاء أمام فياريال، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

وانقذ حارس مرمى فياريال سيرخيو أسنخو ركلة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، كما انقذ مرماه مجدداً من رأسية فيسينتي إيبورا في المراحل الأخيرة من المباراة، نقطة من ملعب مضيفه.



وبهذه النتيجة، بات رصيد إشبيلية 43 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النادي الملكي المتصدر، والذي ارجئت مباراته المقررة الأحد مع سلتا فيغو بسبب الأحوال الجوية. كما أن لريال مدريد مباراة ثانية مؤجلة.



وكان في إمكان إشبيلية في حال الفوز، التساوي بالنقاط في المركز الثاني مع برشلونة حامل اللقب، والفائز السبت بثلاثية نظيفة على أتلتيك بلباو، مكنته من تقليص الفارق مع ريال مدريد إلى نقطة واحدة.



وهيمن إشبيلية على مباراته مع فياريال، إلا أن أي فرصة حقيقية لم تتوافر له في الشوط الأول. وانتظر النادي إلى الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، ليكسب ركلة جزاء بعد خطأ من لاعب فياريال ماريو غاسبار على لاعب إشبيلية فيتولو.



وسدد نصري المعار من مانشستر سيتي الإنكليزي، الكرة إلى يسار حارس فياريال، إلا أن تسديدته كانت ضعيفة وتمكن أسنخو من صدها.