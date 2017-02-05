علنت محكمة استئناف فدرالية أمريكية يوم الأحد، رفضها لطلب وزارة العدل بإعادة العمل بالحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين والذي يمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلد ويحظر مؤقتا استقبال اللاجئين.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) أن وزارة العدل قدمت هذا الطلب من ضمن الاستئناف الذي رفعته ضد حكم أصدره قاض فدرالي وأمر فيه بتعليق العمل بالحظر المؤقت المفروض على سبع دول ذات غالبية مسلمة

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وأفاد منطوق حكم محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية بأن "طلب الطاعنين بإعادة العمل فورا بالقرار الإداري لحين الدراسة الكاملة لإجراء طارئ لاستمرار العمل به انتظارا للحكم في الاستئناف مرفوض".

وقدمت الوزارة الطلب بعد يوم من إصدار قاض اتحادي في سياتل أمرا بوقف العمل بالحظر الذي فرضه ترامب.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت يوم السبت، إنه سيتم إعادة العمل بالتأشيرات المسحوبة جراء قرار ترامب، حيث سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 27 كانون الثاني الماضي، قرارا بمنع استقبال مواطني سبع دول (إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال) لمدة 90 يوما، ومنع استقبال اللاجئين من جميع أنحاء العالم لمدة 120 يوما واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

يذكر أن قرار ترامب بشأن الهجرة أثار فور صدروه ردود أفعال دولية واسعة معارضة ومنددة به, وسط احتجاجات في عدة مناطق أمريكية تنديدا بالقرار.