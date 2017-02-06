حصد منتخب الكاميرون لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن حقق فوزاً صعباً وقلب الطاولة على مصر بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب "دانجوندجي" في العاصمة ليبرفيل.

وتوج منتخب الأسود الكاميرونية باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه وبعد غياب دام 15 عاماً كاملة بعدما فرط منتخب مصر في تقدمه بهدف محمد النني في الدقيقة 21 وسجل الكاميرون هدفين عن طريق نكولو وفانسون أبوبكر في الدقيقتين 59 و88.



البداية كانت سريعة من منتخب مصر في الدقيقة الثانية بفرصة هدف محقق من هجمة ممتازة أنهاها عبد الله السعيد بتسديدة في يد الحارس أوندوا ، وكان الضغط السريع سلاح الثلاثي عمرو وردة ومحمد صلاح والسعيد على دفاعات الكاميرون.

ونجح محمد النني في تسجيل هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 21 بعدما تسلم تمريرة ذكية وسريعة من محمد صلاح ليسدد الكرة في شباك الحارس أوندوا.

وسجل منتخب الكاميرون هدف التعادل في الدقيقة 59 بضربة رأس مباغتة من البديل نكولو الذي استغل تمريرة عرضية وهفوة دفاعية من الفراعنة.

ونجح المنتخب الكاميروني في إدراك هدف الفوز في الدقيقة 88 بعدما تسلم الكرة وتخطى علي جبر بدون مخالفة من جانب الحكم ليسدد في شباك الحضري.



وحصل منتخب مصر على خطأ على حدود منطقة الجزاء ونال كولينز فاي البطاقة الصفراء لإيقافه رمضان صبحي ، وسدد النني طائشة فوق العارضة وأشرك منتخب الكاميرون آخر تغييراته بنزول مانجيك بدلاً من باسوجوج المصاب لينتهي اللقاء بخسارة الفراعنة.