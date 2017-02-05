أعلنت كازاخستان، يوم الأحد، عن بدء توافد ممثلي الدول المشاركة في اجتماعات أستانا حول سوريا المزمعة في السادس من شباط الحالي، دون إيضاح هوية الوفود الواصلة حتى الآن.

وقال رئيس الدائرة الصحفية لدى وزارة الخارجية الكازاخستانية أنور جيناكوف ، أنه من المنتظر في أستانا اجتماع أعضاء فريق العمل المشترك الذي يضم ممثلين عن رعاة وقف إطلاق النار الثلاثة في سوريا.

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وسبق لوزارة الخارجية الكازاخستانية أن أعلنت الخميس عن التحضير لمباحثات روسية تركية إيرانية في أستانا في الـ6 من الشهر الجاري، للوقوف على سبل تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا.

وكانت كل من روسيا وايران وتركيا, توصلت الى اتفاق حول تشكيل آلية ثلاثية مشتركة، لتأمين مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا, وذلك في أعقاب مشاورات استانا.

وكان اتفاقاً لوقف اطلاق النار دخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليلة 29 كانون الأول الماضي، وتم التوصل اليه بوساطة تركية روسية.

وعقدت مفاوضات سلام سورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة استانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة والتي تم الإعلان عن تأجيلها الى 20 شباط الحالي بعد أن كانت مقررة في الثامن منه.

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