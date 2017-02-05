أعلن محافظ ريف دمشق علاء منير ابراهيم، مساء الأحد، عن إعادة فتح خط الغاز في منطقة جيرود الواصل إلى محطة الناصرية والمغذي لمحطات توليد الكهرباء، بعد إغلاقه فجراً من قبل المسلحين في المنطقة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن المحافظ أن إعادة فتح الخط تم بجهود من المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة وأهالي مدينتي جيرود والرحيبة الشرفاء.

وكان مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق خلدون حدة, أعلن في وقت سابق يوم الأحد, عن زيادة ساعات تقنين الكهرباء في المنطقة الجنوبية ,وذلك بسبب قيام جماعات مسلحة بقطع خط الغاز في منطقة جيرود بريف دمشق المغذي لمحطات توليد الكهرباء في المنطقة.

وهذه لسيت المرة الأولى التي يتعرض فيها خط الغاز في منطقة جيرود للاعتداء وإغلاق صمام الخط المغذي لمحطات توليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية, حيث سبق وأن شهد الخط حادثة مماثلة في تموز الماضي.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه مدينة دمشق من انقطاع خانق للتيار الكهربائي, حيث وصلت ساعات التقنين إلى خمس ساعات فصل مقابل ساعة واحدة أو أقل وصل، وسط إطلاق الوزارة تبريرات مكررة أثارت استياء من المواطنين.

وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وعد في تصريحات سابقة له مؤخراً بان التيار الكهربائي سيتحسن اعتبارا من منتصف شباط.