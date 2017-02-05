أعلنت القيادة المركزية الأمريكية, يوم السبت, أن مقاتلات للتحالف الدولي, الذي تقوده الولايات المتحدة, شنت يوم الجمعة, 20 غارة جوية على مواقع تنظيم "داعش" في مدينة الرقة, معقل التنظيم .

ونقلت وكالات أنباء عن القوات المركزية الأمريكية قولها, في بيان, إن "الغارات أسفرت عن تدمير 11 صهريجا و6 براميل للنفط و3 مصاف ومستودع للنفط".

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وكانت مصادر معارضة تحدثت الجمعة الماضي, عن شن التحالف غارات على الرقة, أدت إلى تدمير الجسرين الوحيدين فوق نهر الفرات وانقطاع المياه عن معظم أحياء المدينة.

وتتعرض المدينة والمناطق المحيطة بها الى غارات جوية يشنها طيران التحالف الدولي تزامناً مع تنفيذ الطيران الروسي، الحليف الابرز للجيش النظامي، ضربات جوية عليها أحيانا.