أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الأحد, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض.

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات, حيث تبين ان أسعار بعض الاصناف كالبندورة والبطاطا سجلت ارتفاعاَ مقارنة بالنشرة السابقة.

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كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه كالتفاح والبرتقال والليمون والكريفون التي شهدت أسعار اغلب أصنافها نوعا من الاستقرار, ماعدا اسعار البرتقال واللفت والتي شهدت ارتفاعا, مقارنة بالنشرة السابقة.

وحددت النشرة أيضا أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ) بالاضافة لأسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار شهدت انخفاضا, مقارنة بالنشرة السابقة.

وكانت المؤسسة العامة للدواجن كشفت , منذ ايام, أن سعر مادتي البيض والفروج انخفض ما بين 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية، مرجعة سبب ذلك إلى "الدعم الحكومي".

وتوقعت المؤسسة العامة للدواجن, في وقت سابق, انخفاض سعر صحن البيض الى الف ليرة خلال شهر, مشيرة الى ان جميع المؤشرات السعرية تفيد بانحدار سعري لمادة البيض في السوق.

وشهدت أسعار المواد والسلع ارتفاعات متزايدة في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.