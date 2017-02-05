نفت وزارة الدفاع الروسية, يوم الأحد, الأنباء التي تم تداولها أمس حول مقتل 5 عسكريين في سوريا.

ونقلت وكالات انباء روسية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف قوله إن مزاعم مقتل 5 عسكريين روس عبارة عن " تضليل إعلامي جديد".

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وأشار المتحدث الروسي إلى أن "كافة العسكريين الروس المتواجدون في سوريا، على قيد الحياة، وبصحة جيدة ومستمرون بأداء مهامهم".

وتداولت مصادر إعلامية أنباء أمس تفيد بانفجار سيارة عسكرية روسية تحمل ذخيرة على طريق عام جبلة بانياس , ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر كانوا على متنها.

وقتل عدد من العسكريين الروس, خلال العمليات العسكرية في عدة مناطق, وذلك منذ بدء التدخل الروسي بسوريا 30 أيلول عام 2015, دعما للنظام السوري.

وبدأت روسيا, شن عمليات عسكرية في سوريا, منذ 30 أيلول 2015, حيث ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام, بشن هجمات على عدة مناطق , انتهت بسيطرة الاخير عليها, وذلك قبل الاعلان عن البدء بسحب الجزء الرئيسي من قواتها على الأرض بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما "أنجزت مهمتها في سوريا", لكنها أعلنت عن مواصلة ضرباتها ضد "أهداف إرهابية" في سوريا.