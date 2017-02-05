بررت وزارة الكهرباء سبب تفاقم مشكلة انقطاع التيار في المحافظات خلال الفترة الأخيرة, لكنها وعدت بتخفيض ساعات التقنين و تحسن الوضع, دون اعطاء موعد محدد لذلك.

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية عن مدير المؤسسة العامة لنقل و توليد الطاقة الكهربائية نصوح سمسمية قوله ان "وضع الكهرباء سيتحسن, بالتزامن مع وصول ناقلات النفط و دعم محطات توليد الكهرباء بالفيول اللازم لعملها ".

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وارجع سمسمية سبب أزمة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة إلى "خروج ثلث كميات الغاز المستخدمة في التوليد بعد خروج حقل حيان في حمص عن الخدمة, بالإضافة إلى الأحوال الجوية السائدة, و زيادة الطلب على الكهرباء ماأدى إلى حدوث انقطاعات مفاجئة للتيار نتيجة فصل بعض محطات التحويل" .

وجاء هذا التصريح في وقت تعرض خط الغاز في منطقة جيرود بريف دمشق المغذي لمحطات توليد الكهرباء في المنطقة للانقطاع, حيث اتهمت الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق "مجموعات مسلحة" بالمسؤولية عن ذلك, الأمر الذي سيؤدي الى زيادة ساعات تقنين الكهرباء في المنطقة الجنوبية.

وتعاني عدة مناطق لاسيما دمشق من انقطاع خانق للتيار الكهربائي, حيث وصلت ساعات التقنين إلى خمس ساعات مقابل ساعة واحدة أو أقل.

يشار إلى ان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وعد في تصريحات سابقة له بان التيار الكهربائي سيتحسن اعتبارا من منتصف شباط.