كشف مدير فرع دمشق للشركة العامة للمحروقات “سادكوب” سيباي عزير ان دمشق ستشهد انفراجا في أزمة نقص مادة المازوت نهاية الأسبوع القادم.

وارجع عزيز, في تصريحات له, نشرتها وسائل اعلام محلية, سبب نقص مادة المازوت في الشركة العامة للمحروقات, الى "تركيز عمل الشركة على تأمين المحروقات للفعاليات الحيوية والأساسية مثل المخابز ومحطات توليد الكهرباء وضخ المياه والمشافي، وتوفير احتياجات وسائل نقل العامة من الوقود لضمان استمرار القطاع الخدمي للمواطنين".

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وتعاني سوريا منذ سنوات من أزمة في المحروقات, إلا أن دمشق شهدت خلال الأيام الماضية نقص حاد في مادة المازوت، ما دفع المواطنين إلى شراء المادة عن طريق السوق السوداء باسعار مضاعفة, مع العلم ان سعر الليتر المحدد من قبل الحكومة وصل الى 180 ليرة سورية.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وعد, أواخر الشهر الماضي، المواطنين بتخفيف أزمة المحروقات في القريب العاجل.