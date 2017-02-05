أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية, يوم الأحد, أن عشرات الطرق في محافظات ريف دمشق واللاذقية سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وبينت إدارة المرور, في نشرتها, بحسب وكالة الأنباء (سانا), أن "جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق الزبداني سرغايا سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد".

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وفي محافظة اللاذقية, جميع الطرق سالكة ما عدا منطقة الحفة طريق صلنفة محطة البث سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد, وفي منطقة القرداحة طريق مركية/مقامات بني هاشم سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث .

ولا تزال البلاد تحت تأثير منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا, حيث حذرت الأرصاد الجوية من تشكل الجليد وحدوث الصقيع في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية