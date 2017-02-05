أعلن مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق خلدون حدة, يوم الأحد, عن زيادة ساعات تقنين الكهرباء في المنطقة الجنوبية ,وذلك بسبب قيام جماعات مسلحة بقطع خط الغاز في منطقة جيرود بريف دمشق المغذي لمحطات توليد الكهرباء في المنطقة.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن حدة قوله "إن التنظيمات الإرهابية أغلقت صمام خط الغاز المغذي لمحطات توليد كهرباء الناصرية وتشرين ودير علي ما أدى إلى توقفها عن العمل وفقدان 300 ميغا واط ساعي الامر الذي سيؤدي الى زيادة ساعات التقنين في المنطقة الجنوبية".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وهذه لسيت المرة الأولى التي يتعرض فيها خط الغاز في منطقة جيرود للاعتداء وإغلاق صمام الخط المغذي لمحطات توليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية, حيث سبق وأن شهد الخط حادثة مماثلة في تموز الماضي.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه مدينة دمشق من انقطاع خانق للتيار الكهربائي, حيث وصلت ساعات التقنين إلى خمس ساعات مقابل ساعة واحدة أو أقل, دون صدور أي تبريرات من قبل الوزارة, ما أثار غضب وسخط المواطنيين.

وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وعد في تصريحات سابقة له بان التيار الكهربائي سيتحسن اعتبارا من منتصف شباط.