كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن خطوات محددة تتخذها موسكو لمساعدة عملية التسوية السورية في جنيف.

وذكرت وسائل إعلام ان لافروف أوضح, في تصريح لمجلة "بروفيل" النمساوية, أن موسكو "تؤيد استئناف المفاوضات السورية — السورية , وتعتقد بأن إطارها يجب أن يكون واسع التمثيل وشاملا".

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وجاء ذلك بعدي يومين من إعلان وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تبذل جهوداَ من أجل تشجيع الأمم المتحدة على تحريك عملية المفاوضات السورية، وتعتبر محاولات المماطلة في هذه العملية غير مقبولة.

وأشار لافروف إلى أن روسيا "تتخذ خطوات محددة لمساعدة عملية جنيف، التي أعطت مفاوضات أستانا زخما إضافيا لها".

وعقدت مفاوضات سلام سورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة استانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة , لكن يجري الحديث عن تأجيل المفاوضات, بعدما كانت مقررة ب 8 شاط, حيث أشارت الامم المتحدة الى ان المحادثات أرجأت حتى 20 الشهر الجاري.

وقرر الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا تشكيل وفد المعارضة في جنيف بنفسه, مالم تقم المعارضة بتشكيل وفد موحد لها، مشيراً إلى أنه سيضطر إلى اللجوء للتدابير التي لم يطبقها سابقا, في حين رفضت "الهيئة العليا" للمفاوضات ذلك, قائلة إن تشكيل وفد المعارضة ليس من اختصاصه.