افادت معلومات متطابقة من مصادر عدة السبت عن وقوع تفجير على طريق جبلة- حميميم فيما تضاربت الانباء حول سبب وقوع الانفجار.















وقالت مصادر مؤيدة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان إنفجارا وقع جراء تدهور مدرعة للقوات الروسية في جبلة تبعته أصوات إنفجارات خفيفة ناجمة عن ذخائر داخل العربة.





في حين اشارت مصادر معارضة الى ان تفجير عبوة ناسفة بسيارة تحمل ذخيرة على طريق جبلة – حميميم مشيرة الى توارد انباء عن وقوع إصابات في صفوف جنود روس.







وكان تفجير بسيارة مفخخة استهدف جبلة اوائل الشهر الماضي اسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين.

وتعرضت جبلة لاكثر منانفجار في ايار الماضي ضربت محطة حافلات أولا، ومنطقة واقعة خارج مستشفى، كان يستقبل المصابين، وقتل في هذه التفجيرات 120 شخصا, وادعى تنظيم داعش المسؤولية عنها.