أزاح تشلسي جاره اللندني آرسنال بنسبة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، عندما هزمه 3-1 السبت على ملعبه "ستامفورد بريدج" وأمام 41 ألف متفرج في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين.

ورفع تشلسي رصيده الى 59 نقطة في الصدارة قبل 14 مرحلة على ختام الموسم، بفارق 12 نقطة عن آرسنال الثالث والباحث عن لقبه الأول منذ 2004.



وتخلّف آرسنال بفارق ثلاث نقاط عن جاره الآخر توتنهام الوصيف والذي فاز على ميدلسبروه بهدف وحيد سجله هاري كين من ركلة جزاء (58).



وسجل لتشيلسي الإسباني ماركوس ألونسو (13) والبلجيكي آدين هازار (53) والإسباني الآخر سيسك فابريغاس (85)، ولآرسنال الفرنسي أوليفييه جيرو (90+1).



وارتفعت حظوظ المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بإحرازه اللقب في أول موسم له مع الـ"بلوز"، والأول للنادي منذ 2015، إذ حقق فوزه التاسع على التوالي على أرضه هذا الموسم .



وثأر تشلسي للخسارة القاسية التي مني بها ذهابا على ارض ضيفه في "إستاد الامارات" بثلاثية نظيفة والتي جاءت مباشرة بعد سقوطه امام ليفربول، فكانت بمثابة جرس إنذار للاعبي كونتي الذين انتفضوا بعدها وحققوا 13 انتصاراً متتالياً، قبل خسارتهم الوحيدة في مبارياتهم الـ17 الأخيرة، وذلك في المرحلة العشرين أمام توتنهام (صفر-2).



وخاض آرسنال اللقاء في غياب مدربه الفرنسي أرسين فينغر الذي ينفذ عقوبة إيقافه لأربع مباريات بسبب "سوء تصرفه" على خلفية طرده في المباراة التي فاز فيها فريقه على بيرنلي 2-1 في المرحلة 22 ودفعه الحكم الرابع.



وبكر تشلسي بافتتاح التسجيل بعد كرة رأسية من المهاجم الاسباني دييغو كوستا ارتدت من عارضة الحارس بتر تشيك، تابعها زميله ومواطنه الظهير ماركوس الونسو برأسه في الشباك الخالية (13).



وكما حصل في الشوط الاول، بكر تشلسي بهز شباك آرسنال في الثاني، بعد خطأ بالتشتيت في منتصف الملعب للمدافع الفرنسي لوران كوسييلني، فانطلق هازار وتلاعب بالدفاع، قبل أن يسجل من داخل المنطقة بيمينه الهدف الثاني (53).



وبعد ثوان من دخوله بديلا لهازار، استفاد فابريغاس من خطأ كبير لتشيك بالتشتيت، فلعب كرة ساقطة من فوقه مسجلا في مرمى فريقه السابق (85).



وفي الوقت بدل الضائع، قلص المهاجم البديل الفرنسي أوليفييه جيرو الفارق الى 1-3 برأسية من داخل المنطقة مرت تحت يدي كورتوا (90+1).



وهذه الخسارة الثانية على التوالي لآرسنال بعد سقوطه أمام واتفورد في المرحلة السابقة.