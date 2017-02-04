واصل فريق ليفربول مسلسل نزيف النقاط وتلقى هزيمة مريرة 0-2 أمام مضيفه هال سيتي السبت على ملعب "كينجستون كوميونيكاشنز" في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسقط ليفربول في فخ مضيفه هال سيتي عندما خسر بثنائية نظيفة أبقت رصيده عند 46 نقطة.



وهذه المرة الخامسة التي يفشل بها ليفربول في الفوز بجميع المنافسات والثالثة في الدوري الممتاز (خسر في مباراتين وتعادل واحدة).



وسجل السنغاليين ألفريد ندياي والهاج نياسي هدفي الفوز لهال سيتي (44 و84) الذي تقدم للمركز الثامن عشر بـ20 نقطة إثر سقوط كريستال بالاس المدوي أمام ضيفه سندرلاند برباعية نظيفة.



وتناوب على أهداف سندرلاند كل من الإيفواري لامين كونيه والغابوني ندونغ وهدافه جيرمين ديفو (45+1 و45+3).



وفي مباراة مثيرة شهدت تسجيل تسعة أهداف فاز إيفرتون على ضيفه بورنموث 6-3، ووقع على أهداف الفائز البلجيكي روميلو لوكاكو (1 و29 و83 و84) وماكارثي (23) وباركلي (90)، فيما جاءت أهداف الضيف بفضل النرويجي جوشوا كينغ (59 و70) وآرتر (90).



وفاز وست هام على صاحب الأرض ساوثهامبتون 3-1، سجل الأهداف للضيف أندي كارول والإسباني بيدرو أوبيانغ ونوبل (14 و44 و52)، وللخاسر الإيطالي غابياديني (12).



وقاد ديني والفرنسي نيانغ فريقهما واتفورد للفوز على بيرنلي بعدما سجلا هدفي الفوز (10 و45)، مقابل هدف سجله النمسوي بارنيس من ركلة جزاء (78) علماً أن بيرنلي لعب منقوصاً من الدقيقة السادسة بسبب طرد هيندريك.



كما فاز وست بروميتش على ستوك سيتي بهدف وحيد وقّع عليه ماريسون في وقت مبكر (6).