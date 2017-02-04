أهدر بايرن ميونيخ بطل المواسم الأربعة الماضية نقطتين ثمينتين بتعادله مع ضيفه شالكه 1-1 السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأوقف شالكه بالتالي سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لبايرن في الدوري.



ورفع بايرن المتصدر رصيده إلى 46 نقطة، بفارق أربع نقاط مؤقتاً أمام لايبزيغ الثاني الذي يحلّ ضيفاً على بوروسيا دورتموند السابع في مباراة قمة.



وخاض قائد بايرن فيليب لام (33 عاماً) بنزوله احتياطياً بدلاً من البرازيلي رافينيا مباراته الـ500 مع الفريق البافاري، أحرز خلالها لقب الدوري 7 مرات والكأس 6 مرات ودوري أبطال أوروبا.



وغاب عن حامل اللقب جناحه الفرنسي فرانك ريبيري (33 عاماً) للإصابته بفخذه الأيمن خلال تمارين الثلاثاء.



من جهته، رفع شالكه رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر.



وافتتح بايرن التسجيل في الدقيقة العاشرة عندما سار الهولندي أريين روبن بكرة بعرض الملعب ومررها إلى التشيلي أرتورو فيدال الذي حضرها أمامية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي فتابعها من فوق الحارس لحظة خروجه للتصدي له، لكنّ شالكه أدرك التعادل بعد أربع دقائق فقط عبر البرازيلي رونالدو رودريغيز.



واكتسح هوفنهايم ضيفه ماينتس بأربعة اهداف لمارك أوث (5) وماركو تيرازينو (81) المجري آدم شالاي (86 و90+1)، ليرتقي إلى المركز الثالث برصيد 34 نقطة.



وفاز هرتا برلين على إينغولشتات بهدف للياباني جينكي هاراغوتشي في الدقيقة الثانية، ليرفع رصيده أيضاً إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة أمام كولن الفائز على فولفسبورغ بهدف للفرنسي أنطوني موديست (81 من ركلة جزاء).



كما حقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزاً سهلاً على فرايبورغ بثلاثة أهداف للارس ستنيدل (73) والبرازيلي رافاييل (78) وباتريك هيرمان (90+2).



وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي أوغسبورغ مع فيردر بريمن، وأينتراخت فرانكفورت مع دارمشتات.