رد موناكو الاعتبار لنفسه أمام جاره الجنوبي نيس عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة السبت على ملعب "لويس الثاني" في قمة المرحلة 23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وانفرد بالصدارة.

وانتظر موناكو الشوط الثاني لحسم المباراة، فافتتح فالير جيرمان التسجيل في الدقيقة 47 من مسافة قريبة اثر تمريرة من بنجامان مندي، وأضاف الدولي الكولومبي راداميل فالكاو الثاني في الدقيقة 60 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من مندي أيضاً، والثالث في الدقيقة 81 بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة اثر تمريرة من توماس ليمار.



ورفع فالكاو رصيده الى 14 هدفاً حتى الان هذا الموسم وارتقى إلى المركز الثالث على لائحة الهدافين بفارق 7 أهداف خلف مهاجم باريس سان جيرمان الدولي الأوروغوياني ادينسون كافاني المتصدر و4 أهداف خلف مهاجم ليون الكسندر لاكازيت الثاني.



وحقق موناكو الساعي إلى اللقب الثامن في تاريخه والأول منذ عام 2000، فوزه السادس عشر هذا الموسم والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة.



وثأر موناكو لخسارته المذلة برباعية نظيفة ذهاباً وفض شراكة الصدارة مع جاره مفاجأة الموسم بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة بفارق 3 نقاط أمام نيس المهدد بلحاق باريس سان جيرمان حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة به في حال فوزه على مضيفه ديجون.