أعلنت الخارجية الأمريكية يوم السبت، إنه سيتم إعادة العمل بالتأشيرات المسحوبة جراء قرار ترامب، حيث سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر في وزارة الخارجية قوله، إن "هذا القرار جاء التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل الأمريكية، كان أوقف الأمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحق المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة".

واصدر القاضي الفيدرالي، جيمس روبارت، في وقت سابق اليوم حكما يقضي بتعليق المرسوم الرئاسي لدونالد ترامب القاضي بحظر مواطني سبعة دول ذات غالبية سكانية مسلمة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية

وكانت محاكم أمريكية عديدة تصدت للقرار التنفيذي الذي أصدره ترامب, حيث قضت بوقف ترحيل العالقين في مطارات الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المسؤول في بيان "تراجعنا عن التعليق المؤقت للتأشيرات"، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يحملون تأشيرات لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت سارية".

وكانت السلطات الأمريكية ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة على خلفية قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين.

وذلك بعد قرار ترامب بمنع مواطني 7 دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال من دخول الولايات المتحدة

يذكر أن قرار ترامب بشأن الهجرة أثار فور صدروه ردود أفعال دولية واسعة معارضة ومنددة به, وسط احتجاجات في عدة مناطق أمريكية تنديدا بالقرار.