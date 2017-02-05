أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، أن الجيش النظامي تمكن من السيطرة على أكثر من 32.5 كلم من الأراضي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ومنذ كانون الثاني تم تحرير أكثر من 30 منطقة سكنية من تنظيم "داعش".

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن بيان للمركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا أنه "خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم السيطرة على 32.5 كلم من الأراضي من قبضة الإرهابيين. ومنذ الأول من كانون الثاني، تم تحرير 1022.3 كلم من الأراضي".

وكان أن الجيش النظامي أعلن, منذ عشرين يوما, عن بدء عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم "داعش" شمال شرق حلب، حيث تمكن من التقدم بريف حلب الشرقي وسيطر على مناطق جديدة, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأضاف البيان "القسم الروسي ضمن اللجنة المشتركة الروسية-التركية للنظر بهذه القضية المتعلقة بانتهاك الاتفاق المشترك، خلال الـ24 ساعة الأخيرة تم رصد خرق الهدنة 5 مرات، و4 مرات في حماة، ومرة واحدة في اللاذقية".

وأشار البيان إلى أن عدد المجموعات المسلحة التي انضمت إلى المصالحة وصل إلى 64 مجموعة.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، عن بدء عمل الآلية الثلاثية التي أنشأتها روسيا وتركيا وإيران للرقابة على الهدنة في سوريا.

وكانت كل من روسيا وايران وتركيا, توصلت الى اتفاق حول تشكيل آلية ثلاثية مشتركة، لتأمين مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا, وذلك في أعقاب مشاورات استانا.

وكان اتفاقاً لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في سوريا منتصف ليلة 30 كانون الأول الماضي، وتم التوصل إليه بوساطة تركية روسية، تلاه عقد مشاورات في استانا بين وفد النظام ووفد عن المعارضة المسلحة، حيث تم إجراء مفاوضات مباشرة لأول مرة منذ بدء الأزمة في سوريا.