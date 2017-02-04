لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بجروح, مساء الجمعة, جراء انقلاب حافلة رحلات كانت تقل طلابا جامعيين مصريين جنوب سيناء.

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الصحة المصرية إن حادثة انقلاب حافلة رحلات كانت تقل طلابا جامعيين بمنطقة الصاعدة في نويبع بجنوب سيناء اسفرت عن سقوط قتلى واصابة العسرات بجروج".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتضاربت حصيلة الضحايا جراء الحادث, حيث اعلن مصدر طبي مسؤول بوزارة الصحة ان 9 اشخاص توفوا وأصيب 44 , فيما قال مسؤول اخر بالوزارة ان عشرة أشخاص لقوا حتفهم بينما أصيب 41 بجروح.

من جانبه, قال مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء أحمد محفوظ إن الحافلة كانت تقل "طلابا من كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية وإن المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات ".

من جهتها, اعلنت الوكالة المصرية الرسمية، نقلا عن مدير أمن محافظة جنوب سيناء، أحمد طايل، أنه "تلقي بلاغا من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة خالد أبو هاشم يفيد بانقلاب حافلة سياحية تقل مجموعة من الطلاب في منطقة الصاعدة بـ"نويبع".

وتبين من المعاينة المبدئية للحافلة، أن "السرعة الكبيرة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق واحتراق الفرامل، ما أفقده السيطرة على الحافلة، وأدى إلى انقلابها في إحدى المنحدرات الجبلية الوعرة"، بحسب المصدر ذاته .

وشهدت عدة مناطق في مصر , في الاونة الاخيرة, حوادث سير مشابهة, اسفرت عن حدوث حالات وفاة وعشرات الاصابات.

وجاءت مصر في المرتبة الـ 16 عربياً، و109 عالمياً من 180 دولة، من حيث معدلات وفيات الحوادث البالغة 12.8 متوفى/100 ألف نسمة, بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015، الخاص بالسلامة على الطرق،