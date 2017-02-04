أسفرت موجة الصقيع التي شهدتها المناطق السورية عن حدوث أضرار وخسائر كبيرة في المزروعات والمحاصيل الزراعية تركز اغلبها فى طرطوس وحماة وحمص واللاذقية.

ونقلت صحيفة (البعث) المحلية عن رئيس دائرة الانتاج النباتى بمديرية الزراعة بطرطوس رفعت عطا الله, ان "اضرار موجة الصقيع تركزت في الزراعات المحمية /البيوت البلاستيكية/ بمنطقتى طرطوس وبانياس وذلك بمحاصيل البندورة والخيار والفليفلة".

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وتركزت الاضرار فى منطقة طرطوس بقرى الصفصافة والحميدية, وفى منطقة بانياس بقرى الحريصون والقلوع وبعمرائيل وبيت السخى والخراب, حيث تراوحت الاضرار فى البيوت البلاستيكية بين 10 و90 بالمئة وذلك بحسب عطا الله .

كما نقلت صحيفة (تشرين) المحلية عن مصدر في مديرية زراعة طرطوس قوله ان المزارعين في أغلب مناطق محافظة طرطوس تعرضوا لخسائر كبيرة في محاصيلهم الزراعية المحمية, نتيجة موجة الصقيع ,وقد تباينت نسبة الأضرار ما بين 20 – 100% ".

وفى حماة, قال مدير الزراعة المهندس عبد المنعم الصباغ ان" موجة الصقيع التى ضربت مختلف مناطق المحافظة الحقت خسائر كبيرة فى المزروعات والمحاصيل الزراعية فى الاراضى الواقعة تحت اشراف عمل المديرية خاصة بالنسبة للخضار الشتوية"

وأوضح أن "موجة الصقيع الاخيرة تؤثر سلبا على مختلف أنواع الخضار الشتوية اضافة الى محصول البطاطا الربيعية المزروعة مبكرا والتى أصبحت فى طور الانبات", مبينا أنه "تم تكليف الدوائر والوحدات الارشادية التابعة للمديرية بحصر المساحات المتضررة من الصقيع".

بدوره ذكر مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب غازى العزىان ان " أضرار موجة الصقيع طالت عددا من المزروعات ولاسيما محاصيل الخضار الشتوية, الا ان محصول الشوندر السكرى يعد الاكثر تضررا فى المنطقة".

وفى اللاذقية, أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمديرية الزراعة هيثم الحاجى ان " الاضرار كبيرة جدا, لكن نسبة الأضرار تختلف من منطقة الى اخرى, حيث تصل فى بعض المناطق الى 100 بالمئة خاصة فى محاصيل الحمضيات والقشريات".

وفى حمص, أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمديرية الزراعة يونس حمدان" عدم تأثر المحاصيل الرئيسية من قمح وشعير أو خضار شتوية بموجة الصقيع التى تشهدها معظم مناطق المحافظة, لكن المحصول الاكثر تأثرا بهذه الموجة هو الفريز المزروع ضمن البيوت البلاستيكية ونسبة التاثر تتراوح بين 30 الى 40 بالمائة".

وتعرضت المزروعات لدرجات حرارة منخفضة إلى ما دون الصفر المئوية, الأمر الذي أدى تلف العديد من المحاصيل الزراعية, حيث تكبد المزارعين خسائر فادحة وتدهور في انتاج المحاصيل لهذا الموسم.