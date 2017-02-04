أقرت الشركة السورية للنقل والسياحة, مؤخرا, خدمة "يا مرحبا" سيتم اطلاقها قريباً, بغية تنشيط السياحة في البلاد والتي تأثرت بشكل كبير سلبا بسبب الصراعات التي تشهدها البلاد لفترة ما يقارب الست سنوات.

وكتب المدير العام للشركة، ناصر قيدبان، في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان "إطلاق هذه الخدمة في مطار دمشق الدولي سيتم في القريب العاجل".

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وستتضمن الخدمة حزمة من التسهيلات "كتسريع إجراءات السفر، وخدمة الحراسة والحماية وحجز فندقي، إضافة إلى خدمة نقل الأمتعة والحقائب مجانا".

وكانت وزارة السياحة كشفت، في وقت سابق من العام الماضي، عن سعيها لإنشاء شركة أمنية سياحية، لضمان أمن وسلامة السياح والمستثمرين الراغبين بالقدوم إلى سوريا، من لحظة وصولهم لحين مغادرتهم ومن كافة المنافذ الحدودية.

وانخفضت أعداد السياح إلى سوريا جراء الحرب بنسبة 98% ، في حين بلغت قيمة الخسائر السنوية وفقاً لآخر إحصائية رسمية 387 مليار ليرة سورية خلال الأعوام من 2011 إلى 2014.

وتشهد سوريا أعمال عنف وعمليات عسكرية بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة المسلحين، مما انعكس سلباً على كافة قطاعات الحياة السورية بما فيها السياحة, حيث تعرضت بعض الأماكن الأثرية للتدمير بالإضافة إلى نهب وسرقة المتاحف وتهريب الآثار إلى خارج البلاد وبيعها بأسعار زهيدة, في حين ما زالت الحلول السياسية غائبة حتى الآن.