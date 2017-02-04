عادت إمدادات المياه إلى مدينة الرقة, المعقل الرئيسي لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), مساء الجمعة, بعد انقطاعها لوقت قصير, بسبب غارات جوية شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وذكرت مصادر معارضة, عبر مواقع التواصل الاجتماعي, ان عناصر التنظيم قاموا بإصلاح الأنابيب ما أدى إلى عودة المياه تدريجيا بعد انقطاعها بسبب قصف خط المياه الرئيسي على الجسر القديم.

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وكانت المياه انقطعت عن معظم أحياء مدينة الرقة, يوم الجمعة, بعد غارات للتحالف, كما أدت إلى تدمير الجسرين الوحيدين فوق نهر الفرات في المدينة.

ولم يصدر من التحالف أي تعليق بشأن تلك الغارات.

وتتعرض المدينة والمناطق المحيطة بها الى غارات جوية يشنها طيران التحالف الدولي,تزامناً مع تنفيذ الطيران الروسي، الحليف الابرز للجيش النظامي، ضربات جوية عليها احيانا.