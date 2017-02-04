إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول إلى أمريكا منذ بدء تنفيذ قرار حظر ترامب أخبار العالم شارك

ألغت السلطات الأمريكية أكثر من 100 ألف تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة على خلفية قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين.











وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن السلطات ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، على خلفية حظر ترامب دخول مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين.



ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي في المحكمة الاتحادية قوله, يوم الجمعة, إن العدد أصبح معلوما خلال جلسة استماع في دعوى رفعها محامو شقيقين يمنيين وصلا إلى مطار دالاس الدولي, يوم السبت, وأعيدا عبر نفس الطائرة إلى إثيوبيا تنفيذا لأمر ترامب.



وجاء الكشف عن الرقم ردا على سؤال لقاضي المحكمة عن عدد الأشخاص الذين تأثروا بالحظر الذي فرضه ترامب. وقال إيريز ريوفيني من مكتب الهجرة بوزارة العدل إنه لم يتم منع حملة الإقامة الدائمة من الدخول إلى الولايات المتحدة.



جاء ذلك على خلفية قرار ترامب بمنع مواطني 7 دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال من دخول الولايات المتحدة.



وأثار قرار ترامب بشأن الهجرة فور صدروه ردود أفعال دولية واسعة معارضة ومنددة به, وسط احتجاجات في عدة مناطق أمريكية تنديدا بالقرار.



وكانت محاكم أمريكية عديدة تصدت للقرار التنفيذي الذي أصدره ترامب بتعليق دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة, حيث قضت بوقف ترحيل العالقين في مطارات الولايات المتحدة الأمريكية.



سيريانيوز

2017-02-04 00:05:03 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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