تعرض مسجد في مدينة "مونتريال" الكندية، يوم الجمعة، لهجوم نفذه مجهولون، استخدموا فيه الحجارة والبيض، وذلك بعد أربعة أيام من هجوم استهدف مسجدًا في مقاطعة "كيبيك"وأدى الى مقتل 6 أشخاص.

ونقلت وسائل اعلام عن بيان للشرطة الكندية، جاء فيه، إن مسجد ومركز خديجة الثقافي في مونتريال، تعرض، لهجوم نفذه مجهولون، استخدموا فيه الحجارة والبيض، ما أسفر عن كسر بعض نوافذه، مشيرة إلى أنها باشرت تحقيقات في الحادث.

وقال مدير المسجد والمركز، آسيك أحمد، إن المسجد تعرض من قبل لهجوم لم نأخذه على محل الجد، إلا أن الهجوم الأخير، كان صادمًا وأدى لتكسر زجاج المسجد.

وسقط 6 قتلى وعدد من الجرحى يوم الاثنين، جراء حادثة اطلاق نار استهدف مسجداً في مقاطعة كيبيك الكندية، حيث اطلق ثلاثة مسلحين النار على نحو الاشخاص الذين كانوا في داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك، أثناء اداء صلاة المغرب، حيث القت الشرطة القبض على أحد المشتبه بهم في مسرح الحادث, فيما اعتقل شخص آخر بالقرب منه.

يذكر أن هذا الحادث جاء بعد أن تعهد رئيس الوزراء الكندي قبيل الهجوم باحتضان المسلمين واللاجئين إثر إصدار ترامب قراره بشأن الهجرة.