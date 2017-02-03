أعلنت وزارة الخارجية الروسية, يوم الجمعة, عن تعرض السفارة الروسية في دمشق للقصف مرتين يومي 2 و 3 شباط الجاري.

وقالت الوزارة, في بيان لها, "كان مصدر القصف حي جوبر حيث ينشط الإرهابيون. وقد تفجرت أحد القذائف في باحة السفارة بين المبنى الإداري، والسكني، والثانية على بعد 20 مترا من المدخل الرئيسي للسفارة، ولم يسفر ذلك عن وقوع ضحايا واقتصرت الأضرار على المادية".

وأدانت الوزارة الهجمات الجديدة ضد البعثة الدبلوماسية الروسية في دمشق، وأكدت على أن القصف يهدف لإفشال نظام وقف إطلاق النار، وتقويض جهود تنظيم عملية الحوار السياسي.

يشار الى ان مبنى السفارة الروسية في دمشق الواقع في منطقة المزرعة، تعرض للقصف بقذائف الهاون مرات عدة, كان آخرها, 29 كانون الأول الماضي, حيث انفجرت قذيفة بالقرب من مدخل القسم القنصلي وألحقت أضرارا مادية غير ملموسة.