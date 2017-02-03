بحث وزير الخارجية الفرنسية جان مارك أيرولت في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة، الأزمتين السورية والأوكرانية.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الفرنسية أن الوزيرين "بحثا الوضع في سوريا, واتفقا على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بفعالية، والذي سيسمح بتحقيق النجاح في المفاوضات السياسية التي من المزمع استئنافها في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة في 20 شباط".

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة , والتي تم تحديده في 20 الجاري.

وأكد لافروف وأيرولت، دعم الجانبين لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا حول تحقيق انتقال سياسي في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وعقدت مفاوضات سلام سورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة الكازاخية استانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.