قالت الشرطة الفرنسية، يوم الجمعة، إن جندياً أطلق الرصاص على رجل حاول الاعتداء عليه بسكين قرب متحف اللوفر في باريس.

ونقلت وكالات أنباء عن الشرطة الفرنسية قولها إن جنديا أطلق الرصاص، على رجل مسلح بسكين كان يحاول دخول متحف اللوفر بوسط باريس وهو يحمل حقيبة.

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وأكدت الشرطة الفرنسية أنه تم إطلاق 5 رصاصات على المشتبه به وإصابته إصابة بالغة، لافتة إلى أنه لم يكن معه متفجرات، وكان يتحرك منفرداً ، لكن "تم اعتقال شخص ثاني بسبب سلوكه المريب".

وذكر مصدر للشرطة أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهاجم جنديا آخر قبل إطلاق النار عليه وإصابته بجروح بالغة.

وقالت وزارة الداخلية في حسابها على "تويتر" إن "حدثا أمنيا خطيرا وقع في المنطقة، وأن قوات الشرطة تدخلت وأطلقت عملية أمنية في محيط متحف اللوفر".

كما ذكرت متحدثة باسم اللوفر أن المتحف "مغلق في الوقت الحالي" لكنها لم تؤكد نبأ إخلائه.

وتعرضت العاصمة الفرنسية باريس في 13 تشرين الثاني 2015, لهجمات تبناها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) أدت لمقتل 132 شخص وإصابة نحو 300 آخرين, بينما قالت السلطات الفرنسية حينها أنها وجدت جواز سفر سوري بجانب جثة أحد الانتحاريين, مشيرةً إلى أن التخطيط تم للعملية في سوريا والعديد من المنفذين زاروا سوريا.

وتعيش أوروبا مخاوف من احتمال وقوع هجمات إرهابية، اذ رفعت بعض الدول ومنها فرنسا مستوى التأهب فيها للدرجة القصوى، وخاصة بعد أن شهدت اثنين من أعنف الهجمات الإرهابية التي أدت لمقتل واصابة العشرات.

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