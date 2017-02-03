أفادت مصادر معارضة، يوم الجمعة، إن غارات جوية يشبته أنها لطيران التحالف الدولي أسفرت عن انقطاع المياه عن مدينة الرقة بالكامل وتدمير عدداً من الجسور.

وقالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن غارات الطيران أسفرت عن تدمير خط المياه الرئيسي ما أدى لانقطاع تام للمياه عن مدينة الرقة وتدمير الجسر القديم.

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وأشارت المصادر إلى أن الناس اضطروا للتزود بالمياه من النهر.

وذكرت المصادر إن الغارات أدى لتدمير الجسر القديم – الجسر الجديد - جسر قرية العبارة بريف الرقة الشمالي - جسر قرية الكالطة بريف الرقة الشمالي.

وتتعرض المدينة والمناطق المحيطة بها الى غارات جوية يشنها طيران التحالف الدولي. تزامناً مع تنفيذ الطيران الروسي، الحليف الابرز للجيش النظامي، ضربات جوية عليها احيانا.

وكانت قوات "سوريا الديموقراطية" المدعومة من التحالف الدولي بدأـ في 5 تشرين الثاني حملة "غضب الفرات" لطرد تنظيم "داعش" من الرقة وتمكنت من إحراز تقدم كبير في ريف الرقة الشمالي.

يذكر ان طائرات التحالف الدولي، قد استهدفت أغلب الجسور الممتدة على نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور، منذ الإعلان على عن العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في مدينة الموصل شمال العراق ومدينة الرقة شمال شرق سورية، في محاولة من قوات التحالف الدولي قطع وإعاقة حركة التنظيم على ضفتي نهر الفرات.

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