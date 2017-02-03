كشفت مصادر مختصة، عن نية "مايكروسوفت" إطلاق نسخة خفيفة وبسيطة من "ويندوز 10" باسم "ويندوز 10 كلاود".

وبحسب " zdnet"، فإن "مايكروسوفت" تحضّر لإطلاق حزمة تطوير تطبيقات جديدة لنظام "ويندوز 10" ستتيح للمطورين تطوير تطبيقات شاملة تعمل على نسخة مخففة من "ويندوز 10" يمكن اعتبارها اصداراً جديداً من نظام التشغيل.



ويمكن تنزيل التطبيقات لنسخة ويندوز الجديدة عبر متجر ويندوز فقط، بينما لازالت التفاصيل شحيحة حول حزمة التطوير والنظام الجديد.



ومن المتوقع أن تقوم "مايكروسوفت" بإطلاق كل التفاصيل في نيسان المقبل مع إطلاق تحديث ويندوز 10 الكبير لهذا العام بإسم Creators Update.



ومع أن اسم النسخة حالياً هو Windows 10 Cloud إلا أنه لا يعني أنها مرتبطة بالحوسبة السحابية أو معتمدة كلياً على السحاب.