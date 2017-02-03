نجحت الكتيبة الفرعونية بقيادة عصام الحضري في ترويض الخيول البوركينية وأقصتهم بركلات الحظ 4-3 من نصف النهائي وتواجه الكاميرون الفائزة على غانا في نهائي بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم المقامة في الغابون.

وانتهت المباراة في وقتيها الأصلي والاضافي بالتعادل 1-1، وسجل محمد صلاح (65) بينما عادل اريستيد بانسيه (72).

واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت لمصر 4-3 بفضل التصدين المميزين للحضري أو "السد العالي" مثلما يلقب، ليساهم بشكل كبير في حجز مكان للفراعنة في النهائي التاسع في تاريخه.



وبتجديد الفوز على بوركينا فاسو استطاعت مصر أن تكرر سيناريو نسخة عام 1998، وربما يكون هذا التأهل طالع خير على المصريين للفوز باللقب مثما فعلوا بعد الفوز على جنوب أفريقيا 2-0 في نهائي النسخة ذاتها.

وبدوره حجز المنتخب الكاميروني مقعداً له في المشهد الختامي بعد التغلب على غانا 2-0 في نصف نهائي.



وسجل هدفي الكاميرون المدافع مايكل نجاديو-نجادجوي (72) بعد أن استغل سذاجة المدافع الغاني جون بوي، و كريستيان باسوغوغ بعد انفراد ناجح بالحارس رزاق بريمة (90+3).



وفشلت غانا في التأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حلت وصيفة في النسخة السابقة 2015 بخسارتها أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح 8-9 بعد تعادلهما صفر-صفر في الوقتين الأصلي والاضافي.



ولم تنجح غانا أيضاً في الثأر لخسارتها أمام الكاميرون 0-1 في نصف نهائي بطولة 2008 التي كانت تستضيفها، فيما بلغت الأخيرة النهائي لأول مرة منذ 9 سنوات، وتحديداً منذ تلك الدورة عندما خسرت أمام مصر صفر-1 بهدف لمحمد أبو تريكة.



ولا تزال غانا تتفوق في تاريخ المواجهات المباشرة، اذ فازت على الكاميرون ثلاث مرات وخسرت مرتين، وتعادلا ثلاث مرات. الا أن المواجهات بين المنتخبين ضمن كأس الأمم الأفريقية مالت لصالح الكاميرون التي حققت الخميس فوزها الثاني مقابل خسارة وتعادل.