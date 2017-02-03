تفوق غولدن ستايت ووريرز على مضيفه لوس أنجلس كليبرز 133-120 ليتغلب عليه للمرة التاسعة توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب "ستايبلس سنتر"، عزز وصيف بطل الموسم الماضي غولدن ستايت سجله كأفضل فريق في الدوري هذا الموسم بتحقيقه فوزه الخامس توالياً والـ43 في 50 مباراة، وجاء على حساب مضيفه كليبرز الذي مني بهزيمته التاسعة توالياً ضده.



ورغم اكتفائه بثلاث سلات من خارج القوس، أنهى ستيفن كوري اللقاء وفي رصيده 29 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 200 ثلاثية أو أكثر في 5 مواسم متتالية، وهو سجل ثلاثيته رقم 200 قبل دقيقتين ونصف على نهاية الشوط الأول.



وعلى ملعب "اي تي اند تي سنتر"، واصل سان أنطونيو مطاردته لغولدن ستايت وعزز مركزه الثاني في ترتيب المنطقة الغربية والدوري، بتغلبه دون عناء على ضيفه فيلادلفيا 102-86.



وكان الفوز الـ38 في 49 مباراة مميزاً لسان أنطونيو لأنه سمح لمدربه بوبوفيتش بمعادلة الرقم القياسي من حيث عدد الانتصارات مع فريق واحد.



أما من جهة فيلادلفيا الذي يسقط للمرة الـ12 توالياً في ملعب سان أنطونيو، فكان التركي ايرسان ايلياسوفا الأفضل بتسجيله 25 نقطة مع 10 متابعات وأضاف الكرواتي داريو ساريتش 14 مع 9 متابعات دون أن يجنبا فريقهما هزيمته الـ31 هذا الموسم.



وفي مباراتين أخريين، فاز أتلانتا هوكس على هيوستن روكتس 113-108، وواشنطن ويزاردز على لوس أنجليس ليكرز 116-108.