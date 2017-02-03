قدمت "فيسبوك" حلاً لضياع الهاتف الذكي أو سرقته، ورغبة المستخدم بالدخول الى حسابه، وذلك عبر استخدام الحساب لتأكيد هويته في المواقع الأخرى كطريقة حماية إضافية.

وبحسب techcrunch، فإذا أراد المستخدم مثلاً الدخول إلى حسابه في "تويتر"، وبعد إدخال كلمة المرور لم يتمكن من إدخال رمز الحماية الإضافي لعدم تلقيه على هاتفه لسبب ما، هنا يمكنه استخدام طريقة "فيسبوك" الجديدة حيث سيتم إرسال رمز حماية مشفر إلى "تويتر" ليؤكد أنه صاحب الحساب.

ويتم تخزين هذا الرمز مشفراً في حساب المستخدم على "فيسبوك"، وتعد الشبكة بعدم مشاركته مع جهات أخرى، مايعني أن الشركة تريد جعل الحساب الشخصي للمستخدم كمكان تأكيد هويته على الإنترنت وللمواقع الأخرى بدلاً من البريد الإلكتروني والهاتف الذكي.