أكدت "تويتر" أن مستخدميها سيحصلون هذا الأسبوع على ميزات جديدة، لوقف الإساءات والتحرش، من خلال ادخال تحسينات خاصية الكتم، والحظر، ومنع المخالفين من تكرار إنشاء حسابات جديدة.

ونقلت Engadget عن نائب الرئيس لقسم الهندسة في الشركة إد هو، قوله إن "عددًا من التحديثات والتغييرات خلال سيتم اطلاقها خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بعضها سيتم ملاحظته على الفور، في حين البعض الآخر منها سيستهدف سيناريوهات معينة ومحددة".

وكان العديد من الخبراء أكدوا أن سبب عزوف البعض عن استخدام "تويتر" هو أنها "شبكة خصبة للمناقشات والمحادثات والمعارضات، لكن سوء معاملة الآخرين مع بعضهم البعض والتحرش المستمر وقلة اهتمام تويتر بمعالجة تلك المشكلة؛ أدى إلى صد المستخدمين عن استخدام منصتها".