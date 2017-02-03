كشفت "نوكيا" عن شراكة مع Orange لتطوير شبكات الإنترنت 5G، وتخطي حصرها بالأجهزة المحمولة.

وبحسب gsmarena ، فإن مخطط "نوكيا" يشمل دعم كلاً من الملابس الذكية، الطرق، إلى جانب الأجهزة الذكية من الثلاجات، الروبوتات وغيرها من الأجهزة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والاتصال بشبكات الأنترنت.

ومن المتوقع أن تدعم "نوكيا" النطاق الترددي لشبكات 5G ألعاب الواقع الافتراضي، إلى جانب محتوى الفيديو المميز بدقة 8K، إضافة إلى بناء نطاق ترددي أعلى على شبكات 4.5Gالحالية، إلى جانب نشر شبكات 4.9G قريباً، وهي الشبكات التي تضمن بالفعل سرعة غيغابايت في الثانية مع أعلى سرعة.