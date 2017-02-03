"أسوس" تحدد رسمياً موعد طرح Zenfone 3s Max علوم وتكنولوجيا شارك

كشفت "اسوس" انها بصدد الاعلان عن هاتفها الجديد Zenfone 3s Max في السابع من شباط.

وبحسب gsmarena، فإن هاتف Zenfone 3s Max الجديد قادم مع بطارية بقدرة 5000 mAh، وشاشة بحجم 5.2 أنش بدقة وضوح 1280 في 720 بيكسل، إضافة إلى رقاقة معالج MediaTek MT6750، وذاكرة عشوائية 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت. والهاتف قادم بكاميرا خلفية دقتها 13 ميغا بيكسل، وأمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل الأندوريد 7.0. ويدعم هاتف Zenfone 3s Max الجديد مستشعر للبصمة، ومن المقرر أن يتوفر للبيع عبر الإنترنت وفي منافذ البيع أيضاً بذات توقيت طرحه.

2017-02-03 14:33:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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