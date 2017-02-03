كشفت مصادر في وزارة الخارجية التركية، يوم الجمعة، إن وكيل الوزارة سيجري اجتماعاً في أنقرة مع مندوبين من المعارضة السورية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصادر لم تسمها في الخارجية التركية، قولها أن اجتماعاً اليوم الجمعة سيعقد بين وكل وزارة الخارجية ومندوبين من المعارضة السورية.

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ولفتت المصادر إلى أن أعضاء من "الهيئة العليا" للمفاوضات المعارضة سيحضرون الاجتماع.

يشار إلى أن مندوبين عن الهيئة حضروا اجتماع المعارضة والنظام في استانا يومي 23 و24 كانون الثاني الماضي، والذي تم عقده برعاية روسية تركية إيرانية، وانتهى إلى إنشاء آلية رقابة ثلاثية على اتفاق وقف اطلاق النار في الأراضي السورية، ودعم العملية السياسية.

ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة الكازاخستانية استانا في السادس من الشهر الجاري اجتماعاً ثلاثياً لإيران وروسيا وتركيا مجدداً بشأن سوريا، وذلك قبل انطلاق مفاوضات السلام في جنيف بتاريخ 20 شباط الحالي، بعد أن كانت مقررة في الثامن منه.

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