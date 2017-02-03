بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إمكانية إنشاء "مناطق آمنة" في سوريا، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش إمكانية إقامة مناطق آمنة في سوريا مع العاهل الأردني الملك عبد الله".

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وأضاف البيان أن "ترامب التقى بالملك عبد الله لفترة وجيزة في واشنطن صباح الخميس".

ويعتبر الملك الأردني أول زعيم عربي يزور الرئيس ترامب بعد توليه منصبه في العشرين من كانون الثاني المنصرم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكد, الأسبوع الماضي, أنه سيقيم "مناطق آمنة" في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك, ما حدا بالكرملين لدعوة ترامب الى دراسة عواقب قراره هذا.

وأبدت تركيا دعمها مبادرة الرئيس الأمريكي بشأن إقامة مناطق آمنة في سوريا، مشيرة الى انها تنتظر نتائجها، في حين طالبت موسكو الإدارة الأمريكية بتقديم إيضاحات بشأن هذه الفكرة، مؤكدة أنها ممكنة شرط موافقة السلطات السورية.

يشار إلى أن توجه ترامب بشأن المناطق الامنة، مغايراً لموقف سابقه باراك اوباما, والذي اعتبر ان إقامة "منطقة عازلة" في سوريا مسألة صعبة من الناحية "التطبيقية" من دون التزام عسكري كبير.

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